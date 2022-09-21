Свердловские предприятия встают в очередь на промышленную ипотеку

В Свердловской области начинается реализация программы по промышленной ипотеке.

Об этом сообщил сегодня на брифинге и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 6 сентября, но областные чиновники по поручению губернатора Куйвашева еще летом собрали предварительные заявки от свердловских предприятий, желающих принять в этом участие.

Как заявил Игорь Зеленкин, он пока не готов назвать эти предприятия, но их уже больше 27. Суть программы – помочь предприятиям за разумный кредит (3-5% годовых) приобрести либо построить, либо реконструировать какие-то здания или сооружения. Для участия есть определенные условия: сумма кредита – не более 500 млн рублей, срок – не более 7 лет, предприятие должно быть финансово устойчивым. Кроме того, не менее чем на 50% площадей должна вестись уставная производственная деятельность. В областном правительстве считают, что программа будет очень востребована.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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