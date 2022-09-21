Минцифры РФ: повестки в рамках частичной мобилизации через «Госуслуги» рассылаться не будут

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через портал «Госуслуги». Об этом заявляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через «Госуслуги», сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», – сообщает официальный телеграм-канал Минцифры. Повестку призывник должен получить только лично в руки, в противном случае считается, что он ее не получал.

Отметим, что в связи с появившимися ранее публикациями произошел наплыв посетителей на сайт Госуслуг, из-за чего он сейчас работает с перебоями.

Москва, Елена Владимирова

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