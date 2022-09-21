На подарки и цветы для высоких гостей управление делами губернатора потратило 5 миллионов

Протокольные мероприятия с участием главы региона стали обходиться свердловской казне дороже – по сравнению с прошлым годом расходы на покупку сувениров и цветов выросли почти в 1,5 раза. К сегодняшнему дню Управление делами губернатора Свердловской области потратило практически 5 миллионов рублей на этим цели.

Самый популярный протокольный презент – это поделки из камней, символизирующих Урал (малахит, яшма, аметист, турмалин, горный хрусталь и другие). В этом году власти дважды – в августе и в сентябре – заказывали поставку «Минералогических горок» и статуэтки «Горный мастер с тачкой», последний раз к этому набору добавился «Погрузчик» – это модель фронтального погрузчика с ковшом на платформе, в ковше находятся камни. Суммарно на эти сувениры потратили почти 2 миллиона рублей, поставщик – ИП Константин Моисейкин, который с 2018 года ежегодно получает госзаказы от свердловских чиновников и только от них. Также дважды заказывались шкатулки, по-прежнему в ходу металлические медведи на малахитовой подставке и письменные приборы в виде коня с бумажницами. Гостям дарили шахматы из малахита и сувенир «Мечеть». Такие подарки стабильно привозят «Камни Урала». Компания обеспечивает «белый дом» изделиями из камня как минимум с 2011 года, какие-то альтернативные поставщики на такие аукционы практически никогда не заявляются и никогда не выигрывают.

Кроме этого, управление делами губернатора заказывало набор памятных медалей. На них изображены знаковые для Урала места: Невьянская башня, «Оленьи ручьи», Храм на Крови, Дом Севастьянова, Свято-Тихвинскй собор, стела «Европа-Азия», Центральный стадион, Ельцин-центр, монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма и изображение Хозяйки Медной горы. Эти медали поставила Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое руно». Кстати, это единственная закупка за год, где претенденты соревновались и сбивали цену, победитель получит 740 миллионов – на четверть меньше первоначального варианта.

Самая скромная закупка этого года – книги, всего 116 тысяч рублей. В заказе – 60 книг «Фотоальбом Екатеринбурга», по 1940 рублей за штуку. Еще один контракт касался закупки цветов для протокольных мероприятий, покупались настольные композиции. На них ушло менее полумиллиона рублей.

Добавим, несмотря на то, что последние аукционы рассчитаны на поставки зимой, к концу года затраты еще больше вырастут. Например, в прошлом году последние лоты на 1,5 миллиона рублей публиковались 30 декабря.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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