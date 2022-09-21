На Урал везут электриков, швей, воспитателей и медсестер со всех регионов

В Свердловскую область в ближайшее время приедут больше 2,5 тысячи рабочих разных специальностей – отделочные и строительные работы, электроснабжение, техническое обслуживание, информационные системы, поварское и кондитерское дело, сестринское дело, автодело, юридические дисциплины, швейное дело, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, ветеринария, гостиничное дело, и другие. Мастеров отбирали по всем регионам России. На Урале они будут бороться за звание «Мастер года», финал всероссийского конкурса пройдет в Екатеринбурге с 28 сентября по 3 октября, сообщили организаторы.

«Министерство просвещения Российской Федерации делает особый упор на конкурс педагогического мастерства Всероссийского масштаба среди педагогов ссузов и мастеров производственного обучения. До 2021 года подобного конкурса в стране не было. По заявкам на участие в состязаниях видно, что конкурс пользуется спросом. Это радует. Ведь уровень, который показали победители 2021 года, а также финалисты конкурса 2022 года высок», – сказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Татевик Карабекян.

Торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса «Мастер года» пройдет 28 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», а подведение итогов запланировано на 2 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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