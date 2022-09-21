Покупка билетов «Уральских авиалиний» и онлайн-регистрация будут временно недоступны

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с завтрашнего дня, 22 сентября, начинает постепенный переход на новую систему бронирования. В связи с этим с 1 октября будут недоступны покупка билетов, онлайн-регистрация, использование ранее выданных сертификатов и многие другие сервисы. Они станут доступны после завершения всех технических работ.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, уже с 22 сентября постепенно начнут отключать сервис онлайн-регистрации. Поэтому пассажирам в аэропорту нужно обязательно при себе иметь маршрут-квитанции и чеки, подтверждающие оплату дополнительных услуг, в электронном или печатном виде.

«Все полеты будут выполнены по расписанию, а зарегистрироваться на рейсы вы сможете на стойках регистрации непосредственно в аэропорту», – сообщили в «Уральских авиалиниях».

Самые масштабные работы по переходу на новую систему бронирования начнутся 1 октября. В этот день будет невозможно купить билеты «Уральских авиалиний» (на сайте, в мобильном приложении, в авиакассах, в call-центре, в агентствах, с помощью агрегаторов), зарегистрироваться онлайн, посмотреть расписание рейсов и онлайн-табло, использовать подарочные сертификаты и сертификаты, выданные в пандемию.

«Если вы планировали приобрести авиабилеты 1-2 октября, то сделайте это заранее или дождитесь окончания технических работ, – посоветовали в пресс-службе перевозчика. – Использование сертификатов будет временно недоступно, в том числе после завершения работ по миграции на новую систему. Если вы планировали применить сертификат, то лучше сделайте это до 1 октября 2022. О полном окончании работ мы объявим дополнительно».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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