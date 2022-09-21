Екатеринбуржцы выбрали цвет для новых троллейбусов

Екатеринбург (Новый День, Ангелина Сергеева) – Администрация Екатеринбурга подвела итоги электронного голосования по выбору цвета для новых троллейбусов, которые планируется закупить к 300-летию города. В опросе на сайте мэрии приняли участие более 14,5 тысячи человек.

Самым популярным цветом оказался синий – за него проголосовали 6975 горожан (47,7%). Вариант «оранжевый» набрал в два раза меньше – 22,1% или 3239 человек. Цвета «красный» и «желтый» собрали меньше 20% голосов каждый.

Как сообщил мэр Алексей Орлов в Telegram, половина закупленных троллейбусов поступит в Екатеринбург до конца этого года. Остальные – в первом полугодии 2023 года. Все новые троллейбусы будут синего цвета, как выбрали горожане.

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