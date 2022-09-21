Причиной лесного пожара под Екатеринбургом стал непотушенный костер

Сегодня около 16 часов сотрудники Уральской авиабазы локализовали пожар у поселка Флюс. Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, причиной возгорания стал костер, который разожгли и не потушили люди.

Сухая погода усугубила ситуацию, за сутки из-за сильного порывистого ветра природный пожар распространился на площади порядка 6 гектаров. Сотрудники авиабазы его распространение прекратили, проложив минерализованные полосы. Группа из четырех человек останется на ночь для контроля ситуации, а завтра сюда доставят еще людей и подвезут воду.

Всего, по данным Уральской базы авиационной охраны лесов на 14:00 21 сентября, в Свердловской области действует 14 пожаров на площади в 31,8 гектара, локализовано 12 возгораний, полностью ликвидировано 6.

Екатеринбург, Марина Иванова

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