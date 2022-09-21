На Московской – Амундсена не работают светофоры, скопилась огромная пробка (ФОТО)

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Московская и Амундсена не работают светофоры. На перекрестке и прилегающих улицах скопились огромные пробки.

«На Амундсена – Московской – Щорса – Шаумяна не работают светофоры. Пробки скопились огромные, а это еще не час пик, – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга. – Нужно ехать по знакам, а все едут как попало».

Судя по «Яндекс.Картам», из-за неработающих светофоров стоит вся улица Московская от Посадской до Щорса, а также в обратную сторону. Большая пробка скопилась на Амундсена.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»