«Золото купите потом»: от имени ювелирной сети разослали провокационные письма (ФОТО)

Подписчики рассылки ювелирной сети «Золото 585» получили на личные адреса электронной почты сообщения, которые явно не соответствовали политике компании.

Авторы писем призвали подписчиков «купить золото потом», а также «не молчать». В письме содержалась критика вчерашнего решения президента России Владимира Путина о частичной мобилизации резервистов и призывы к несанкционированным протестам.

Сеть магазинов «Золото 585» уже опровергла свою причастность к рассылке на официальном сайте и в соцсетях. «В связи с вмешательством неизвестных лиц в работу сервисов компании, а также в связи с возможностью хакеров отправлять электронные письма с адресов, копирующих электронные адреса компании, Вам на электронную почту сегодня пришло письмо, которое не имеет никакого отношения к компании 585GOLD и к ее деятельности. Просим не реагировать на данное письмо и на подобные письма, тем более если их содержание вызывает сомнение в их подлинности, не переходить по ссылкам. Мы заявляем, что не имеем отношения к этому письму и приносим Вам свои извинения. Сейчас мы оперативно разбираемся в сложившейся ситуации и принимаем все необходимые меры», – заявляют в компании.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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