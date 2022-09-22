Екатеринбург затянуло смогом. Вокруг города горят леса (ФОТО)

Жители Екатеринбурга с утра жалуются на сильный запах гари. О смоге рассказали жители Академического, Краснолесья, Юго-Запада, пахнет также в центре. Синоптики пока не говорят о неблагоприятных метеоусловиях, но чувствуется, что ветра сегодня практически нет.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что контролируют качество воздуха. Екатеринбуржцам рекомендуют не открывать окна, не находиться на открытом воздухе, сменить линзы на очки, промывать глаза. А при обострении заболеваний, появлении кашля, одышки – обратиться к врачу.

Между тем, в регионе снова бушуют лесные пожары. Если к утру вчерашнего дня горело 11 га на нескольких участках, то сегодня МЧС по Свердловской области сообщает о 23 природных пожарах, которые возникли за последние сутки. Их общая площадь чуть менее 100 га. С некоторыми из них уже справились, но продолжают действовать 14 пожаров, горит 82,4 га леса. Причем непосредственно близ Екатеринбурга лес горит на 5 участках общей площадью более 21 га. Кроме того, есть очаги в Артемовском районе, под Асбестом, Березовским, в Первоуральске, Режевском районе.

Екатеринбург, Марина Иванова

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