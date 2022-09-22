На Уралмаше эвакуировали гипермаркет (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуировали гипермаркет «Лента» на проспекте Космонавтов. Как рассказал «Новому Дню» очевидец, когда зазвучал сигнал тревоги, сотрудники ТЦ признались, что не понимают, с чем это связано.

Чуть позже по громкоговорителю прозвучало новое сообщение – о том, что идет учебная эвакуация. На улицу вывели всех – и продавцов, и покупателей. Причем у работающих здесь были заранее заготовлены таблички с названиями отделов: «Свежие овощи», «Производство» и т.д.

К этому моменту эвакуация уже завершена. «Когда заходили обратно, сотрудники между собой обсуждали: «Что-то сегодня долго». Видимо, тут не в первый раз такое мероприятие», – поделился один из посетителей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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