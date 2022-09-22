Медфракция передала городской поликлинике спирометры и офтальмологические оправы (ФОТО)

Депутаты из медицинской фракции Екатеринбургской городской думы помогли поликлинике № 2 Центральной городской больницы № 2 необходимым оборудованием – передали спирометры, офтальмологические оправы и электронные весы. Все это необходимо для проведения диспансеризации.

«За полтора года медфракция провела огромную работу. Рад был внести свой вклад. Ранее я передал в кардиологическое отделение 7-й городской больницы технику, которая применяется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после коронавируса. Это – автоматический шприцевой дозатор и кислородный концентратор. В этот раз мы с Алексеем Вихаревым поставили 2-й городской больнице необходимое оборудование», – рассказал депутат Алексей Мещеряков.

Медтехника будет использоваться в Центре здоровья, где проходит диспансеризация и обследование пациентов, перенесших коронавирус. Накануне в поликлинике сломался спирограф, а очковые оправы сильно износились, поэтому медики попросили обновить именно это оборудование. Новые напольные электронные весы гораздо удобнее тех, что испольовались, – благодаря переносному дисплею, врачу будет проще и легче проводить измерения.

«Мы, депутаты медицинской фракции, продолжаем помогать больницам необходимым оборудованием, в том числе тем, которое требуется для проведения диспансеризаций. Еще одно направление нашей деятельности – выездная диспансеризация. Начали обследовать горожан в апреле этого года. Чуть меньше чем за 6 месяцев в выездных пунктах и стационарных кабинетах при помощи депутатов прошли диспансеризацию более 7 тысяч человек. Обследования проходили в нескольких районах города. В ближайшее время продолжим нашу акцию «Вакцинация во дворах», к сожалению, это необходимость, заболеваемость коронавирусом растет», – отметил Алексей Вихарев.

Добавим, Алексей Вихарев организовал работу пунктов диспансеризации в Орджоникидзевском районе, Дмитрий Николаев и Алексей Мещеряков – в Кировском, Анастасия Немец – в Академическом, Михаил Вечкензин – в Октябрьском. Согласно данным медфракции, медосмотры в этих пунктах прошли жители всех районов города – всего более 7 тысяч человек.

Екатеринбург, Марина Иванова

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