Трассу между Екатеринбургом и Курганом перекроют

Автотрассу Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган перекроют в понедельник вечером в районе железнодорожного переезда на 55-м км. С 21:00 26 сентября до 03:00 27 сентября там будут проводить дорожные работы. Транспорт будут пропускать в одностороннем порядке. «Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута», – предупредили в Уралуправтодоре.

В ведомстве напомнили, что информацию по всем маршрутам и актуальным перекрытиям можно уточнить по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Елена Сычева

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