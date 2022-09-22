Пожарные локализовали торфяной пожар в пригороде Екатеринбурга

Торфяной пожар, из-за которого сегодня утром Екатеринбург накрыло смогом, локализован. Как сообщили в пресс-службе МЧС, очаг расположен в деревне Большое Седельниково в Сысертском округе. Его общая площадь – 35 гектаров. Территория опахана трактором, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

На месте пожара работают 28 сотрудников МЧС и 8 единиц спецтехники. В том числе спасатели используют пожарный автомобиль ПАНРК, который имеет запас пожарных рукавов для прокладки магистральной линии протяженностью более 1,5 километра. Это позволяет тушить возгорания вдали от источников воды. Для разведки очагов тления МЧС также использует беспилотники.

Из-за сильного запаха гари в Екатеринбурге и его окрестностях лаборатория Роспотребнадзора проводит пробы воздуха.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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