Каждый пятый алиментщик в Свердловской области – женщина

На Среднем Урале более 4 тысяч женщин не платят алименты своим детям. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы открыли 4148 исполнительных производств в отношении женщин. Для сравнения – мужчин-неплательщиков 15 820.

Взыскать с женщин-алиментщиц удалось 84 миллиона 956 тысяч рублей. Среди них ограничено в праве на выезд 2452 женщины, 48 человек получили ограничение в спецхране (например, на вождение автомобиля), административная ответственность грозит 2440 женщинам, а уголовная – 245. Приставы также отметили, что средний возраст алиментщицы – около 33 лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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