В УрО РАН сменился руководитель

Новым председателем Уральского отделения РАН избран правовед, доктор юридических и кандидат философских наук Виктор Руденко. На этом посту он сменил химика-органика Валерия Чарушина, лауреата госпремии и вице-президента РАН. Об этом сообщает telegram-канал УрФУ. Оба академика являются выпускниками УрГУ и УПИ.

Напомним, 20 сентября прошли выборы президента Российской академии наук. В них победил академик РАН Геннадий Красников. После этого начали кадровые перестановки в региональных отделениях академии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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