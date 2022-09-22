Уральским вытрезвителям ищут куратора

В Свердловской области планируют открыть вытрезвители. Инициатива обсуждается уже не первый год, однако детали плана раскрыла сегодня омбудсмен Татьяна Мерзлякова после визита в аналогичное заведение в Сургуте.

«В нашей области мы тоже будем открывать подобное. Не волнуйтесь – за счёт посетителей. Обойдётся ночь в 4 тысячи рублей, а если денег нет и не предвидится, отправят на работу. Уют, чистота и спасение жизни здесь гарантировано. А жителям это добавит безопасности: пьяные и в состоянии наркотического опьянения совершают преступления куда чаще трезвых людей», – написала она.

Отметим, по информации «Нового Дня», пока загвоздка с вытрезвителями заключается лишь в том, что местные власти до сих пор не определились, какой орган исполнительной власти будет курировать их работу. Советские и постсоветские вытрезвители работали в системе Минздрава, а «пациентов» туда доставляли представители МВД. С 2011 года учреждения упразднили, а право открывать вытрезвители передали регионам в конце 2020 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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