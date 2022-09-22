Стройка и Водоканал: водители жалуются на перекрытия по Амундсена (ФОТО)

В Екатеринбурге водители жалуются на жуткие пробки по улице Амундсена. Речь идет об участке от Волгоградской до пересечения с Московской. Здесь уже больше месяца перекрыта правая полоса – движение по ней возобновят ближе к ноябрю. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работает Водоканал, идет строительство водопровода и канализации. Срок окончания работ 28.10.2022.

Но что еще больше раздражает автомобилистов – это хамское поведение рабочих. «Здесь идет строительство нового квартала, на домах написано крупными буквами «Атлас». Амундсена – улица с очень напряженным трафиком всегда, полосы всего две, а теперь одна перекрыта. Пробка из-за того, что перекладывают трубы, раздражает, но это хотя бы понятно. Но это же не все! Запарковать бетономешалку – это нормально! Бросить вдоль правой полосы свои машины, а еще длинномер с трубами или плитами или даже два длинномера – почему бы и нет! И так уже не первый месяц», – поделилась автомобилистка.

Добавим, из-за стройки перекрывается движение на улицах, примыкающих к Амундсена. Улицу Военного Флота закрывали до 5 августа и-за строительства сетей бытовой канализации и водопровода, а с 16 сентября по 21 октября 2022 года – из-за строительства тепловой сети. В пресс-службе администрации Ленинского района города уточнили, что сейчас из-за перекладки сетей перекрыты должны быть улица Циолковского от Амундсена до Печатников и Печатников от Военного Флота до Тельмана.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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