В Екатеринбурге бомж на кладбище забил своего собутыльника, облил спиртом и поджег (ФОТО)

В Екатеринбурге на Никольском кладбище 39-летний бомж избил до смерти своего собутыльника, облил его спиртом и поджог. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Изуродованное тело 46-летнего мужчины обнаружили на Никольском кладбище 18 сентября. В тот же день следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СК РФ возбудил уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». По горячим следам удалось установить личность подозреваемого, это 39-летний мужчина, который в последнее время бродяжничал. Его задержали 21 сентября в частном доме знакомого.

Вину подозреваемый признал. Он рассказал следователям, что 17 сентября на кладбище выпивал со своим приятелем. Мужчины поссорились, после чего 39-летний сильно избил собутыльника, нанося удары по голове, телу. Пострадавший уже не подавал признаков жизни. Тогда товарищ облил его спиртом и поджог.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, 39-летний задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи и умышленное уничтожение чужого имущества. Последние несколько лет он бродяжничал.

«В ближайшее время планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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