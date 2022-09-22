ФСБ выявила чиновника минтранса, из-за которого гостайна чуть не оказалась раскрыта

ФСБ выявила сотрудника регионального минтранса, который не обеспечил сохранность государственной тайны. Речь идет о начальнике отдела мобилизационной и секретной работы министерства Олеге Цегельном. По информации пресс-службы свердловского управления ФСБ, из-за него неправильно хранились и обрабатывались данные, составляющие государственную тайну. В частности, это не исключало «возможность ознакомления с ними третьих лиц».

Цегельному было объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». Санкция по этой статье составляет до 4 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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