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Пятница, 23 сентября 2022, 09:21 мск

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Жителю Таборов грозит два года колонии за убийство двух бобров

Житель Таборинского района предстанет перед судом за браконьерство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 27 апреля 46-летний мужчина плыл на моторной лодке по реке Черной в Таборинском районе и незаконно убил двух бобров. В результате государственному охотничьему фонду был причинен материальный ущерб в сумме 12 тыс. рублей.

Разрешения на добычу бобров у мужчины не было, свою вину он признал. Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

Таборы, Елена Владимирова

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