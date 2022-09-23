Жителю Таборов грозит два года колонии за убийство двух бобров

Житель Таборинского района предстанет перед судом за браконьерство.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 27 апреля 46-летний мужчина плыл на моторной лодке по реке Черной в Таборинском районе и незаконно убил двух бобров. В результате государственному охотничьему фонду был причинен материальный ущерб в сумме 12 тыс. рублей.
Разрешения на добычу бобров у мужчины не было, свою вину он признал. Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.
Таборы, Елена Владимирова
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