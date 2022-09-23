В Екатеринбурге отменили показ спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», возмутившего сталинистов

Сегодня в «Синара-центре» должен был состояться показ спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» «Театра.doc» из Москвы. Но в последний момент показ был отменен. Билеты можно вернуть.

«Уважаемые гости! Показ спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который должен был пройти 23 сентября в 18:30 и 20:30 на сцене «Синара Центра», отменен организаторами. Билеты можно вернуть по месту приобретения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится на сайте екатеринбургского учреждения.

Напомним, когда «Театр.doc» анонсировал свои гастроли на Урале, местные активисты стали возмущаться темой спектакля, даже не посмотрев его. Сталинисты требовали отменить показ. Представители театра тогда сообщали, что в Москве играют эту постановку совершенно беспрепятственно.

«Друзья театра помнят наши «приключения» на почве несовпадения вкусов нашей публики и кого-то «сверху». Новый спектакль же никаких вопросов у московских «активистов» не вызвал, видимо, внимательно таки прочитали информацию о постановке. А вот Урал шумит. Сначала на наших коллег, первыми поставивших пьесу Артура Соломонова, обрушились местные коммунисты. Сейчас накануне гастролей спектакля нашего театра в Екатеринбурге включились коммунисты уральской столицы. Да, что ж такое!» – возмущались представители театра.

По неподтвержденной информации, организаторы гастролей сейчас рассматривают вариант переноса показа на другую площадку в ноябре. Но в афишах театров, а также билетных агрегаторов спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» пока нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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