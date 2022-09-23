На Урале появился инновационный препарат, который поможет вырасти детям с ахондроплазией

В Свердловской ОДКБ начали лечить инновационным препаратом детей с генетическим заболеванием, которое останавливает рост костей скелета и основания черепа. Препарат закупил благотворительный фонд «Круг добра».

Как сообщает ДИП, причиной ахондроплазии – так называется это заболевание – является генетическая мутация. Без лечения люди с такой патологией, как правило, не вырастают выше 140 сантиметров. До сих пор единственным способом им помочь была многолетняя коррекция аппаратом Илизарова, который болезненно вытягивал кости. Теперь появилось лекарство, блокирующее генетическую недостаточность и позволяющее ребенку расти. Вводить его можно даже в домашних условиях. Врачи отмечают: лечение должно быть длительным, а говорить о первых результатах можно будет не ранее чем через год.

«Запланирована терапия инновационным препаратом 18 детей, к лечению уже приступили 12 детей. Важно как можно раньше начать лечение, поскольку метод эффективен при открытых зонах роста, то есть до 14-15 лет», – сказал главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области, профессор Алексей Кияев.

Важно, что препарат бесплатно получат все дети, которым он показан. Запас препарата на 90 дней по назначению специалистов выдается на дом родителям пациента. Перед выпиской ребенка из отделения сопровождающий его родитель проходит необходимое обучение для последующего самостоятельного введения лекарства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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