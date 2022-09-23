Грузовик с поддельными номерами вывозил мусор на нелегальную свалку (ФОТО)

В Екатеринбурге активисты Российского экологического общества проводили рейд по нелегальным свалкам и заметили подозрительный грузовик в районе дублера Сибирского тракта. Тот приехал на нелегальный полигон, но увидев, что за ним наблюдают, скрылся. Затем вернулся – но уже с другими номерами, как предполагают в свердловском РЭО, поддельными, и на виду у общественников сгрузил мусор в общественном месте.

«Рейд наши активисты проводили после того, как к нам обратились жители одного из поселков, расположенных неподалеку. Они пожаловались на стихийную свалку – и их слова подтвердились. Мы обнаружили кучи строительных отходов, а также собственно нарушителя. Но в нашей практике такое случилось впервые – чтобы водитель грузовой машины так старался уйти от ответственности, что даже заменил номера», – сказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Так как у общественников не было полномочий, чтобы пресечь нарушение, они зафиксировали все факты и передали их в минприроды и ГИБДД.

«Что касается нелегальной свалки, то она расположена сразу на пяти земельных участках. Два из них принадлежат физическим лицам, а два арендует юридическое лицо, еще один участок находится на неразграниченной земле. Министерство всем собственникам и арендатору участков объявило предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области обращения с отходами и потребовало убрать мусор. А по факту замены номеров проверку проводит ГИБДД», – сообщили в РЭО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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