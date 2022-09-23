Сегодня день осеннего равноденствия

Сегодня, 23 сентября, день осеннего равноденствия. Фактически это астрономическое явление – Солнце пересекает небесный экватор, планета разделяется на равные освещенную и неосвещенную части, что видно на снимках из космоса, а вот мнение о том, что день становится равен ночи, не совсем верно, продолжительность светового дня сегодня все же чуть-чуть больше, чем 12 часов.

В дохристианской традиции день осеннего равноденствия имел особое значение. В некоторых регионах праздновали наступление Нового года. В некоторых – следили за приметами. Так, собирали рябину в качестве оберега для дома и домочадцев. Начинали новые дела и отправлялись в дорогу, день считался удачным для того и другого.

Екатеринбург, Елена Сычева

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