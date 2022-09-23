За сутки в Свердловской области выявлено больше 2000 случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области впервые за долгое время выявлено более двух тысяч случаев коронавируса – заболел 2051 человек.

Кроме того, как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за сутки госпитализировано – 176 человек, выздоровело – 2237.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области по мере необходимости увеличивают количество коек для лечения больных коронавирусом. С начала сентября их стало больше почти на 500. «По состоянию на 22 сентября на территории Свердловской области развернуто 1748 коек в 11 медицинских организациях. Фактически занято 1170 коек», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе. Отметим, что в начале сентября было 1255 коек в 9 больницах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»