Свердловчане летом набрали потребкредитов в 3-5 раз больше, чем весной: на что тратят займы чаще всего

Банки зафиксировали большой рост интереса свердловчан к потребительским кредитам летом этого года. По сравнению с весной, когда ставки были высокими, объем выданных кредитов в разных организациях вырос в 3-5 раз. Сыграл фактор отложенного спроса: люди, которые весной отсрочили ремонт квартиры или покупку бытовой техники, летом реализовали свои планы.

Рынок потребкредитования почти восстановился

Весной 2022 года все банки Свердловской области отметили снижение объемов потребкредитования. Люди боялись брать займы в связи с нестабильной ситуацией, а также из-за высоких ставок. По данным пресс-службы Уральского Главного управления Банка России, в мае-марте 2022 года было выдано на 38% меньше потребительских кредитов, чем за весну прошлого года – 74,9 миллиарда рублей против прошлогодних 122,4 миллиарда. Но летом ситуация кардинально изменилась: за июнь-июль (данных за август еще нет) 2022 года выдано на 1,2% больше кредитов, чем за тот же период 2021-го – 84,8 миллиарда рублей (против 83,8 миллиарда).

«В марте-апреле 2022 года наблюдалось сжатие потребительского кредитования, обусловленное резким падением спроса на кредиты ввиду роста ставок, а также ужесточением банками стандартов выдач, в том числе из-за вероятного снижения располагаемых доходов на фоне роста цен в целом неопределенности в отношении перспектив занятости, – пояснили в Уральском ГУ Банка России. – В мае падение прекратилось, ставки начали снижаться. В июне вслед за снижением ключевой ставки Банка России продолжилось снижение ставок по кредитам населению, в частности по потребительским. В результате банки отметили рост спроса на кредиты населению. В июле динамика выдач ускорилась и обогнала выдачи в июле 2021 года».

В некоторых банках объемы потребкредитования выросли в 3-5 раз

По конкретным банкам рост объемов выданных летом кредитов еще более впечатляющий. Так, пресс-службе банка «Открытие» в УрФО рассказали, что выдано в 5,5 раза больше кредитов, чем весной.

«За всю весну банк «Открытие» в Свердловской области оформил около 350 кредитов наличными на сумму порядка 140 миллионов рублей, тогда как за лето объем выданных кредитов составил 781 миллион рублей, было оформлено около 1300 кредитов. Рост относительно показателей марта-мая в 5,5 раза, – рассказали в пресс-службе банка «Открытие» в УрФО. – Мы видим постепенно восстановление рынка потребительского кредитования с марта 2022 года. Прирост как по объемным показателям, так и по числу заключаемых договоров происходит ежемесячно. Такая динамика объясняется существенным снижением рыночных кредитных ставок вслед за снижением ключевой ставки Банка России, привлекательность кредитных программ банка вернулась на уровень конца 2021 года. Тем не менее говорить о полном восстановлении рынка необеспеченного розничного кредитования пока преждевременно – за март-май 2021 года банк «Открытие» в Свердловской области выдал 1900 кредитов наличными на сумму более 1 миллиарда рублей, а в июне-августе того же года – 1677 кредитов на сумму 919 миллионов рублей».

В ВТБ за лето выдали почти в 3 раза больше кредитов, чем за весну: 9500 кредитов на сумму 4,1 миллиарда рублей (весной – 3800 кредитов на 1,4 миллиарда). В пресс-службе банка отмечают, что хотя рынок постепенно восстанавливается, но показатели пока ниже, чем в 2021 году – «тогда спрос был на историческом максимуме».

«Летом ВТБ фиксирует в регионе прирост спроса на потребительские кредиты. Главным фактором прироста выдач стали низкие ставки, которые вернулись на уровень начала года. Весной на рынке сформировался существенный отложенный спрос, когда многие свердловчане ставили на паузу решение финансовых вопросов. Летом клиенты смогли реализовать этот спрос, воспользовавшись доступными условиями по кредитам», – отметили в пресс-службе банка.

В Сбербанке количество выданных кредитов в июне-августе тоже выросло в три раза по сравнению с мартом-маем. Но конкретных цифр в пресс-службе «Новому Дню» не предоставили. «Начиная с апреля мы наблюдаем плавный рост потребительского кредитования. Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года», – отметили в банке.

Кто и на что чаще всего берет кредиты?

Портрет заемщика в 2022 году не изменился, отмечают кредитные организации. В Сбербанке, например, чаще всего (57%) кредиты оформляют женщины в возрасте 25-45 лет. В «Открытии» предоставили более детальные данные: за займом в основном обращались замужние (69%) женщины (54%), средний возраст заемщика – от 35 до 55 лет (на эту возрастную группу приходится более половины всех заключенных договоров). Средний ежемесячный доход заемщика от 30 до 70 тысяч рублей – на эту категорию клиентов пришлось 55% всех оформленных кредитов в регионе.

«Клиенты банка в Свердловской области чаще всего оформляли займы на ремонт жилья (каждый пятый кредитный договор), в целях рефинансирования текущих кредитов (18% от общего числа договоров), покупку автомобиля (17%) или земельного участка для строительства дома (11%)», – сообщили в пресс-службе банка «Открытие» в УрФО.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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