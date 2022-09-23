В понедельник в Екатеринбурге начнется массовая сдача крови

С понедельника в Екатеринбурге на Областной станции переливания крови ждут добровольцев, которые примут участие в Неделе донора.

«С 26 сентября по 30 сентября сдавшие кровь свердловчане могут бесплатно посетить учреждения культуры региона. Так, в Екатеринбурге доноров ждут музей ИЗО и истории Екатеринбурга, Театр эстрады. Полный список учреждений культуры, участвующих в акции, представлен на сайте Службы крови. На входе свердловским донорам достаточно будет предъявить справку, подтверждающую факт сдачи крови, либо удостоверение Почетного донора России», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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