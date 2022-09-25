В Верхней Пышме начался фестиваль единоборств

Во Дворце спорта УГМК в Верхняя Пышме состоялось торжественное открытие международного детско-юношеского фестиваля единоборств «Кубок Евразии». Подобные соревнования на этой площадке проходят впервые.

С приветственным словом к юным участникам состязаний обратился заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких: «Свердловская область славится различными видами единоборств и гордится своими чемпионами Европы и Мира. Когда-то и у этих чемпионов были свои соревнования, похожие на те, что мы открываем. И каждый чемпион мира помнит тот турнир, который стал трамплином к его пьедесталу. Желаю вам, чтобы «Кубок Евразии» подарил вам такую возможность. Успехов вам в честной борьбе и поменьше травм!»

Открыл соревнования депутат Законодательного собрания Свердловской области, начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов: «Верхняя Пышма – это Медная столица Урала. Очень сложно передать словами те ощущения внутри меня, когда я вижу такое количество ребят в таком маленьком городе. Хочу сказать спасибо родителям и тем тренерам, кто каждый день из наших детей делает чемпионов. Низкий вам поклон. Я надеюсь, Верхнюю Пышму все гости запомнят, как самый уютный, гостеприимный и спортивный город. Такого количества спортивных учреждений, как в Верхней Пышме, нет нигде в России».

Первыми боями соревнований стали профессиональные поединки формата тхэквондо против кикбоксинга за звание чемпиона Евразии.

Всего в состязаниях участвуют более тысячи юных спортсменов в возрасте от шести до семнадцати лет из 23 регионов страны, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Костромскую, Пермскую, Свердловскую, Самарскую, Омскую, Томскую, Оренбургскую и другие области, республики Татарстан и Башкортостан, Ингушетию и т.д. В числе участников и спортсмены из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Состязания по тхэквондо и кикбоксингу проходят в разделах ORIGINAL и POINT-CONTACT, а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу – GI и NO-GI.

Организатор турнира – школа единоборств «ТОП ТЭН» при поддержке федерации тхэквондо ИТФ России, федерации тхэквондо ИТФ Свердловской области, федерации кикбоксинга России, Правительства Свердловской области и УГМК.

Турнир продлится до 26 сентября.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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