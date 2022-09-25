На Средний Урал придут заморозки до -4

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение о резком похолодании. В ночь на 26 сентября в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°. В то же время в регионе сохраняется высокая вероятность лесных пожаров.

Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, в ближайшие двое суток будет дождливая погода, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха днем составит +3…+8 градусов, ночами опустится ниже 0. В Екатеринбурге возможны заморозки в ночь на 27 сентября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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