Полиция Екатеринбурга объявила рейд по должникам

В Екатеринбурге с 26 по 30 сентября полицейские проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». По данным УМВД, всего в городе 59 634 гражданина, которые имеют задолженность по административным штрафам на общую сумму 32,3 миллиона рублей.

Полиция призывает граждан, имеющих административные штрафы, оплачивать их в срок. «Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Обращаем особое внимание, что граждане, привлеченные к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа и отбывшие наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности», – сообщили в пресс-службе УМВД города.

Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка. В УМВД отметили, что оплаченную квитанцию нужно предоставить в отдел полиции, где был составлен административный протокол. Если долг не погашен, штраф взыскивают принудительно судебные приставы. Неоплаченные штрафы могут стать препятствием для выезда за границу и свободного перемещения по территории России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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