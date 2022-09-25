В Свердловской области ожидается гололед на дорогах

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В понедельник, 26 сентября, в некоторых районах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду и очень сильные дожди с мокрым снегом. Вероятно налипание мокрого снега на провода и гололед на дорогах, сообщает МЧС.

Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть крайне внимательными на дорогах. Водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас.

Напомним, ранее синоптики сообщили о ночных заморозках в Свердловской области до -4 градусов. Отрицательная температура воздуха по ночам будет сохраняться в течение всей рабочей недели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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