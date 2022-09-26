В духовной столице Урала отметили второе перенесение мощей Симеона Верхотурского

В Верхотурье состоялись торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня второго перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца – в 1992 году святыня была возвращена в Свято-Николаевский мужской монастырь.

Традиционно в духовную столицу Урала и Сибири съехались паломники со всех уголков страны, чтобы принять участие в праздничном богослужении и поклониться мощам праведного Симеона. Архиерейскую божественную литургию возглавили 15 архипастырей Русской православной церкви: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также преосвященные владыки, прибывшие с братским визитом в Екатеринбургскую епархию на празднование дней святого Симеона.

«Симеона Верхотурского знают во всем мире. Я был в разных странах и храмах. Практически во всех старинных храмах за границей я встречал икону с Симеоном Верхотурским, – делится владыка Евгений. – Мы стоим сейчас в месте, про которое, может, даже и не знают люди, где находится, но про Верхотурье они знают. Его почитают во всех уголках мира».

После службы православные совершили крестный ход вокруг храма, это стало финальной точкой для паломников, которые прошли 180 километров из Алапаевска во время крестного хода «Симеонова тропа» по благословению владыки Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины. Пешком в Верхотурье к православному празднику добралось 85 человек. Православные шли весь путь под защитой двух икон – святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона. Больше двух тысяч верующих присоединились к паломникам в храме.

«Сегодня столько людей, сколько я никогда раньше не видел. И это радует, потому что святой Симеон творит настоящие чудеса. Приведу пример из жизни моего друга, – продолжает владыка Евгений. – У него есть брат, который тяжело болел, и врачи не давали никаких шансов. Оба они родились в Верхотурье, поэтому у них особое отношение к святому Симеону. И вот этому брату, который здоровый, снится Симеон Верхотурский и говорит: «Бери своего братца и езжайте ко мне». И вот он поделился своим сном с больным братом, а тот и пары шагов тогда сделать не мог. Но они приехали сюда, а домой он вернулся абсолютно здоровым».

Точкой притяжения для всех гостей стал Крестовоздвиженский собор, который был построен к празднованию 300-летия дома Романовых.

Он стал третьей по величине церковью в России и уступает только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге. Преображение Свято-Николаевского монастыря происходит прямо на глазах у жителей Верхотурья и его гостей – количество желающих помолиться здесь с каждым годом увеличивается.

«Уже нескольких лет Фонд святой Екатерины поддерживает участников и организаторов Симеоновского крестного хода. И совместно с правительством Свердловской области занимается восстановлением главной духовной столицы Урала и Сибири, в том числе Свято-Николаевского монастыря, куда 30 лет назад были возвращены мощи Симеона Верхотурского», – рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Васильева

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