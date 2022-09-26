За неделю в дальние страны из Екатеринбурга улетели 36 кошек и собак

За прошедшую неделю 36 кошек и собак отправились со своими хозяевами в зарубежное путешествие через аэропорт Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского управления Россельхознадзора, именно столько животных получили от специалистов ветеринарного надзора на государственной границе международные ветеринарные сертификаты. Такие документы оформляются с использованием системы экспортной ветеринарной сертификации ECert по предварительным заявкам владельцев животных. Уральцы поехали со своими питомцами в США, ОАЭ, Чехию, Италию, Турцию, Грузию.

В пределах России за неделю перелеты совершали боле 80 кошек и собак. Животные сопровождались ветеринарными паспортами, оформленными надлежащим образом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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