На чистку екатеринбургских улиц выйдет более ста единиц техники

В Екатеринбурге готовятся устранять последствия первого снегопада.

Как сообщили «Новому Дню» в мэрии, сегодня днем на улицы города выйдут 274 рабочих и 111 единиц спецтехники, в том числе 14 комбинированных дорожных машин, 20 тракторов, 17 фронтальных погрузчиков, 26 самосвалов, 7 аппаратов высокого давления, 19 единиц вакуумно-дорожной и тротуарной техники и другие. Еще 6 бригад со спецтехникой будут убирать листву с дождеприемников.

В городской администрации добавили, что перевод коммунальной техники на зимний регламент работы обычно происходит к 15 октября. Что касается готовности к холодам с точки зрения закупки необходимых противогололедных материалов и горючего, то районные ДЭУ полностью ими обеспечены.

Напомним, утром в Екатеринбурге выпал первый снег. В выходные было достаточно тепло, но к понедельнику похолодало, держится температура немногим выше нуля. Снегопад может продлиться весь день. Синоптики прогнозируют, что мокрый снег и дождь будут идти и ночью, завтра ожидается около +2…+4 °C днем, ночью – -1…-3.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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