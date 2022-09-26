Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в два раза

На текущий момент в Свердловской области горит около 85 гектаров леса – это в два раза меньше, чем накануне вечером.

«Зарегистрировано три природных пожара, из них два локализовано. Возгорания зафиксированы в Байкаловском лесничестве, в Пышминском и Тугулымском городских округах. В ликвидации пожаров участвуют более 30 человек – это специалисты Уральской авиалесоохраны и арендаторы. Задействовано 12 единиц спецтехники», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Продолжает тлеть торфяник у деревни Большое Седельниково, из-за которого над Екатеринбургом несколько дней висела дымка. Сейчас возгорание там локализовано, торф тлеет на площади 33 гектара. С торфяным пожаром борются более 180 человек и 28 единиц техники.

В ДИПе напомнили, что леса в Свердловской области занимают площадь около 15 миллионов гектаров – это около 80% всей территории региона. Для восстановления лесов в этом году планируется высадить более миллиона деревьев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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