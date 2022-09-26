На Урале ждут разъяснений по поводу грядущего повышения тарифов ЖКХ

В Свердловской области пока не начата работа по новым тарифам в сфере ЖКХ, которые должны быть увеличены с декабря этого года. Напомним, о внеплановой индексации стало известно в конце прошлой недели – ее перенесли с июля 2023 года, уточнив, что до июля 2024 года поднимать ставки не будут, но срочная мера нужна для «обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ, обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов».

Тарифным регулированием в Свердловской области занимается Региональная энергетическая комиссия. Представители РЭК сообщили «Новому Дню», что пока не получили из Москвы методические рекомендации, поэтому работа над индексацией еще не началась.

Напомним, сообщалось, что рост должен составить около 9% в среднем по стране, при этом ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет приблизительно на 324 рубля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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