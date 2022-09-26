Как спасти человека, упавшего в люк: энергетики провели для школьников зрелищную игру на Плотинке (ФОТО)

В Екатеринбурге во время городского фестиваля «Осень уральского следопыта» прошла социальная акция «Безопасность тепла» от компании «Т Плюс».

В субботу на набережной Городского пруда энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании («Т Плюс») установили спецавтомобиль, ограждение у люков и оборудование, чтобы наглядно показать, как работает аварийная служба. Участникам этапа предлагалось попробовать себя в учебном спасении «пострадавшего» с помощью специального механизма для извлечения из тепловой камеры. Здесь же демонстрировалось оборудование для устранения повреждений на теплотрассе. Сотрудники компании рассказывали школьникам и студентам о правилах безопасного поведения. Например, немногие знают, почему опасно поднимать крышку канализационного люка – она весит больше 40 килограммов. Работники оперативных бригад даже носят специальную обувь с металлическими вставками, чтобы избежать случайных травм.

На этапе энергетиков участники отвечали на вопросы викторин: откуда в домах берутся тепло и горячая вода, что представляют из себя электростанции и тепловые сети, как вести себя вблизи парящих люков и ремонтных ограждений. Всего за несколько часов фестиваля на площадке энергетиков побывали 340 команд – свыше 1700 человек. Первое место в акции «Безопасность тепла» заняла команда «Антрацит» из школы № 10. Победителям и самым активным ребятам вручили полезные подарки.

Компания «Т плюс» проводит социальные акции «Безопасность тепла» с 2014 года. Проект несет в себе просветительскую функцию – на общегородских мероприятиях детям и родителям рассказывают, как устроено теплоснабжение, и учат правилам безопасного поведения рядом с коммунальными объектами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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