Качканарский ГОК инвестировал в новую технику более 850 млн рублей

Более 850 миллионов рублей инвестировал ЕВРАЗ в закупку новой техники для Качканарского ГОКа. К примеру, в Северном карьере начал работать новый экскаватор отечественного производства с объемом ковша 12 кубических метров. Также для работы на производственных площадках комбината закуплено 11 новых думпкаров, погрузчик. «Обновление техники позволяет нам сохранять и повышать эффективность горных работ на ЕВРАЗ КГОК. Обеспечивает комфорт наших сотрудников на протяжении смены. Мы всегда находим возможность пополнять парк современными, высокоэффективными новинками», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа, новый экскаватор с емкостью ковша 12 куб. метров предназначен для забоев со сложными горно-геологическими условиями. Он обладает высокой мобильностью и изготовлен из сталей повышенной прочности, что позволяет выдерживать большие динамические нагрузки. Информационно-диагностическая система выводит на дисплей основные контрольные параметры и позволяет контролировать работу экскаватора в реальном времени. Специальная автоматизированная система смазки обеспечивает ее оптимальный расход и надежную эксплуатацию машины при температуре воздуха до минус 45 градусов.

Кабина машиниста обладает повышенной комфортностью, улучшенной обзорностью рабочей зоны. Она имеет два отделения: рабочее и комнату для отдыха. В рабочем отделении размещены виброизолированное кресло-пульт, аппаратура управления и диагностики, система отопления, подогрев стекол и кондиционер. В отделении отдыха расположен стол, умывальник, микроволновая печь, мини- холодильник и откидная полка для отдыха. Также в кабине установлено современное оборудование, очищающее воздух от пыли и вредных газов.

До конца 2022 года на комбинате приступит к работе еще один аналогичный экскаватор.

«Предприятие развивается и обновление техники подтверждает это. За три года мы приобрели три экскаватора и погрузчик, что позволит нам наращивать объемы добычи руды», – подчеркнул исполнительный директор ЕРАЗ КГОК Александр Принев.

«ЕВРАЗ КГОК – локомотив экономики не только города, но и всей области. Предприятие обеспечивает рабочими местами жителей, повышает безопасность и эффективность производственных процессов, активно содействует развитию социальной сферы города», – прокомментировал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Качканар, Елена Васильева

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