Из-за снега тополя стали похожи на пальмы (ФОТО)

Из-за налипшего на листья снега крониованные тополя в Екатеринбурге стали похожи на пальмы. Фотографиями делятся уральцы.

Екатеринбуржцы отмечают, что городские пейзажи отдаленно напоминают русский юг. «Как будто непогода в Крыму, а не на Урале», – замечают пользователи соцсетей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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