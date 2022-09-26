Из-за снега тополя стали похожи на пальмы (ФОТО)

Из-за налипшего на листья снега крониованные тополя в Екатеринбурге стали похожи на пальмы. Фотографиями делятся уральцы.
Екатеринбуржцы отмечают, что городские пейзажи отдаленно напоминают русский юг. «Как будто непогода в Крыму, а не на Урале», – замечают пользователи соцсетей.
Екатеринбург, Елена Сычева
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