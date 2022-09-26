За неделю на Среднем Урале заболели ОРВИ более 50 тысяч человек

За прошлую неделю, с 19 по 25 сентября, в Свердловской области подхватили ОРВИ 50 377 человек. Это на 1,8% меньше, чем неделей раньше, но на 64,3% выше среднемноголетнего уровня. Более половины заболевших, 51%, дети. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Самыми неблагополучными территориями, где заболеваемость выше среднеобластной в полтора раза и больше, стали Артинский, Турирский, Сысертский округа, Богданович, Каменск-Уральский, Асбест, п. Уральский, Краснотурьинск.

В Екатеринбурге за неделю заболел ОРВИ 21 461 человек, это уровень позапрошлой недели.

Также в области зарегистрирован 561 случай внебольничных пневмоний, что на 6,4% выше уровня позапрошлой недели. Неблагополучные территории: Краснотурьинск, Красноуральск, Арамиль, Бисерть, Среднеуральск, Рефтинский, Нижняя Тура, Полевской, Верхний Тагил, Волчанск, Верхняя Тура, Слободо-Туринский район, Асбест. В Екатеринбурге по предварительным диагнозам зарегистрировано 194 случая внебольничных пневмоний, что на 17,4% ниже уровня прошлой недели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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