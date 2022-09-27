В Екатеринбурге взлетели цены на такси

В Екатеринбурге сегодня холодно и весьма скользко – накануне шел мокрый снег и снег с дождем, на асфальте образовалась каша, а ночью подморозило. Пешеходы признаются, что идти очень трудно. По дорогам ехать несколько проще, чем вчера, однако автомобилисты, не сменившие шины на зимние, стараются двигаться аккуратнее. А кто-то и вовсе предпочел оставить машину дома, в утренний час пик пробки оценивались 5 баллов, накануне они были девятибалльными.

Зато для таксистов сегодня удачный день – цены на их услуги взлетели. В среднем уехать можно в два раза дороже обычного. Так, выехать из Академического в центр в эконом-тарифе предлагают за 778 рублей. Поездка в пределах центра, от ДИВСа к Зелёной Роще, превысила 500 рублей. Добраться с ЖБИ в центр – более 600 рублей, с Уралмаша – около 700.

Люди также жалуются, что такси сложно дождаться, свободных машин нет даже при вызове из центра города.

Добавим, сегодня и в ближайшие два дня синоптики обещают около 2-4 градусов тепла, без существенных осадков. По ночам будет держаться минусовая температура.

Екатеринбург, Марина Иванова

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