Куда сообщать об упавших деревьях: инструкция от мэрии

В понедельник, 26 сентября, на Екатеринбург обрушилась непогода: мокрый снег, порывистый ветер. Из-за этого ломались и падали деревья. В администрации города рассказали, куда обращаться в таких случаях.

Например, если дерево упало на проезжую часть или на тротуар, нужно позвонить в районную администрацию (в отдел благоустройства или в приемную) и назвать адрес. За всю работу, связанную с зелеными насаждениями на землях общего пользования, отвечают администрации районов. Если упало дерево во дворе, следует обращаться в УК или ТСЖ, которое обслуживает этот двор.

Если дерево упало на машину, ее владелец должен действовать, как при ДТП: вызвать аварийного комиссара. Желательно, чтобы автомобиль был застрахован.

В случае падения дерева или ветки на электропровода надо уведомить администрацию района, а ее специалисты уже сами разберутся, чья именно это ЛЭП – ЕЭСК, «МРСК Урала», «Облкоммунэнерго» и так далее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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