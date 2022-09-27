В Свердловской области без света остаются дома в 15 городах и поселках

Энергетики продолжают устранять последствия вчерашнего снегопада, к утру электроснабжение восстановлено у 85% потребителей, которые накануне остались без света.

«Ремонтные работы активно продолжаются в Сысерти, Верхней Сысерти, Арамили, Асбесте, в деревне Шайдурово, поселках Первомайский, Патруши, Большой Исток, селе Щелкун, а также в Белоярском городском округе: с. Хромцово, п. Совхозный, д. Черемхова, п. Белореченский, с. Косулино и п. Растущий. Данные населенные пункты обесточены частично, электроснабжение подключается поэтапно. Также энергетики отрабатывают поступающие заявки в потребительской сети 0,4 кВ (вводы в частные дома)», – сообщили в пресс-службе «Россети Урал». Планируется, что все работы будут завершены сегодня к обеду.

Энергетики напоминают, что сообщить о проблеме со светом можно по телефону: 8-800-220-0-220.

Екатеринбург, Марина Иванова

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