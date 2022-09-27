Автомобилисты более 17 тысяч раз помешали мусоровозам выполнить свою работу

35 тысяч раз в Екатеринбурге мусоровозы не смогли подъехать к контейнерным площадкам за мусором с начала 2022 года.
Половина проблемных случаев – это неправильно припаркованные автомобили, закрывающие подъезд спецтехники к площадке, уточнили в «Спецавтобазе». В МУП даже составили список контейнерных площадок уральской столицы, которые почти всегда окружены машинами:
ул. Черепанова, 36;
ул. Посадская, 69;
ул. Белореченская, 20;
ул. Белинского, 119;
ул. Шаумяна, 20;
ул. Ткачей, 8;
ул. Бажова, 189, 191;
мкр. Светлый, 3;
ул. Щербакова, 77/4;
ул. Евгения Савкова, 29.
«С начала 2022 года мы не смогли попасть на эти площадки 434 раза. По одним адресам не получается подъехать к контейнерам в среднем 5-7 раз в месяц, по другим – около 14. По каждому случаю не заезда мы направляем уведомление владельцу площадки – управляющей компании или ТСЖ. После этого мусоровозу обычно удаётся подъехать к мусорным бакам, но через несколько дней ситуация повторяется вновь. Мы призываем всех водителей соблюдать правила парковки автомобилей. Так наши сотрудники смогут забирать мусор всегда вовремя», – уточнили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».
Екатеринбург, Елена Васильева
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