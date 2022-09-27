Минстрой просят вернуть государственные проектные институты с заданием на пятилетку, как в советское время

28% документации в сфере промышленного строительства готовится с техническими ошибками, которые могут привести к техногенным авариям. В связи с этим строители просят Минстрой РФ создавать крупные объединения и проектные институты с государственным участием, плановыми заданиями на пятилетку, как было в советское время. Такое предложение прозвучало на Международном форуме по развитию промышленного строительства и проектирования ICID – 2022 в Екатеринбурге.

«На смену крупным строительным трестам и проектным институтам советского периода пришло множество мелких подрядчиков с минимальными штатами с низкими требованиями к персоналу. Согласно отчету Главгосэкспертизы, 28 процентов документации содержат ошибки в технической документации, которые могут привести в техногенным авариям, при этом чем больше подрядчиков, тем хуже документация. Стоит создавать крупные объединения для строительства и проектные институты с государственным участием, плановыми заданиями на пятилетку, как было в советское время, и уменьшенными налогами, как в современной IT-отрасли», – рассказали в Уральском объединении строителей, которое было организатором форума ICID – 2022.

По итогам форума в адрес Минстроя России составили резолюцию, в которую включили порядка 50 предложений от участников – 700 строительных и проектных компаний из разных регионов страны. В том числе строители просят выдавать план земельного участка вместе с заданием на проектировании (сейчас обращаться за планом имеет право только правообладатель участка), внести в законодательство учет накладных расходов, закрепить выбор подрядчика на этапе проектирования и так далее.

«Стратегия развития строительной отрасли явно смещена в сторону жилищного строительства. Мы стараемся заботиться о строителях, о проектировщиках и в сфере промышленности. В итоговой резолюции для Минстроя РФ мы просим предусмотреть участие в Стратегии представителей промышленного комплекса», – отметил один из организаторов форума, заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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