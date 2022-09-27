После снегопадов на Урале стало в три раза меньше лесных пожаров

С приходом заморозков и снегопадов на Среднем Урале площадь лесных пожаров уменьшилась более чем в три раза. Накануне действовало семь пожаров общей площадью более чем в 253 га. Леса горели в Тугулымском районе, под Асбестом, Верхней Пышмоц, близ Пышминского ГО, в Сысертском округе, Байкалово и Реже.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, продолжает действовать 1 природный пожар на площади 80 га – в Байкаловском городском округе. Очаг локализован. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики нет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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