«Провинциальные танцы» покажут спектакль в гримерках и на лестнице «Колизея» (ФОТО)

Театр «Провинциальные танцы» готовит первую премьеру сезона – спектакль «Тело театра». Сценой постановки в жанре site-specific станут все помещения «Колизея», где теперь обитают танцоры: гримерки, лестница, танцкласс, фойе и склад. Первый показ пройдет 18 октября.

Спектакль в жанре site-specific для «Провинциальных танцев» и «Колизея» создает режиссер из Санкт-Петербурга Елена Павлова.

«Site-specific – довольно сложный жанр, действие спектакля будет происходить в разных пространствах: в гримерке и на лестнице, на сцене, в фойе и на складе, в танцклассе. Мы постараемся максимально проникнуть в «душу» здания, разобраться, что «видело» и «чувствовало» оно за годы своего существования», – рассказала режиссер.

Музыку к спектаклю написала композитор Настасья Хрущева, трижды номинант театральной премии «Золотая маска» и автор музыки к спектаклям многих известных режиссеров. Художник спектакля – Ольга Суслова.

На каждый показ будет продано всего по 50 билетов. Первые пройдут 18, 19, 21, 22 и 23 октября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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