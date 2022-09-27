Жители Екатеринбурга жалуются на скользкие тротуары (ФОТО)

В Екатеринбурге пешеходы недовольны состоянием тротуаров – накануне там образовалась снежная каша, которую к утру подморозило. Передвигаться по такой поверхности опасно.

Жители города говорят, что особо проблемные места на периферии, в центре и коммунальная техника с работой справилась лучше, да и благодаря высокому трафику ледяную корку растоптали.

Добавим, автомобилисты утром также ощутили последствия снегопадов, но в целом на дорогах было менее скользко, чем на тротуарах. Зато цены на такси выросли минимум в два раза, даже за поездку в пределах центра города нужно было заплатить более 500 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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