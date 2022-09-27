В Госдуму направят предложение о создании Академического районного суда

Депутаты заксо направят в Государственную думу РФ в порядке законодательной инициативы проект федерального закона о создании Академического районного суда города Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с докладом по этому вопросу на пленарном заседании заксо выступил депутат Игорь Аксенов. Он предложил коллегам направить в Москву проект закона, предложенный председателем Свердловского областного суда Владимиром Дмитриевым. До этого областные депутаты разработали собственный законопроект на ту же тему, но его решено признать утратившим силу.

Игорь Аксенов пояснил, что сейчас судебные вопросы, с которыми сталкиваются жители нового района Екатеринбурга, ложатся на плечи судей Верх-Исетского и Ленинского районных судов. Создание Академического районного суда позволит равномерно перераспределить нагрузку между судьями города и будет способствовать защите прав граждан, проживающих на территории Академического. Для формирования штата нового районного суда потребуется 20 судей и 54 сотрудника аппарата, которых предлагается перевести из других районных судов. Дополнительное финансирование из федерального бюджета не потребуется.

Добавим, в ближайшее время будет сформирования территориальная избирательная комиссия Академического района.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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